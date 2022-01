Cade dal monopattino elettrico. grave un uomo a Cislago

Cidìslago. Questa notte, alle 3.50, in via cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi nel numero civico 625, un uomo di 37 anni che stava transitando a bordo di un monopattino elettrico è caduto e si è ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Saronno, ma è stato necessario anche l’intervento di un elicottero del 118 per trasportare il ferito, in codice rosso, all’ospedale di Varese Circolo.

Sarà necessario capire per quale motivo l’uomo è caduto. Per quanto capito, sembra che sia caduto da solo. Sul posto per i rilievi dell’incidente c’erano i carabinieri della compagnia di Saronno.