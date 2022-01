Cade dalla bici. In rosso all’ospedale. Zibido San Giacomo

È stata una brutta caduta al suolo quella che ha visto suo malgrado coinvolto un 69enne nella mattinata di sabato 1°gennaio 2022. Il tutto è successo poco dopo le 11 nei pressi della Cascina Casiglio, a Zibido San Giacomo.

Il manto stradale reso scivoloso dalla brina e dal ghiaccio non ha certo aiutato. Il 69enne che pedalava in sella alla sua bici è così rovinosamente caduto a terra riportando seri traumi, tanto che è stato trasferito all’ospedale di Rozzano in codice rosso.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza e sono stati allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso.