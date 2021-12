Magnago. Segnalata questa sera un’aggressione

Magnago. Alle 21.21 di ieri sera areu ha segnalato l’aggressione di una donna di 49 anni in via san Martino . Sul posto dopo la chiamata al 112 sono arrivati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Legnano e della Stazione di Castano Primo.

Promozioni

La signora è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Azzurra di Busto Arsizio che la ha poi trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio alle 22.14. Nel momento in cui scrivo non si conoscono ancora i particolari di quanto successo. E infatti mezzanotte.

Promozioni

Maggiori dettagli sull’episodio saranno pubblicati in mattinata, se sarà possibile conoscerli. L’aggressione ad una donna, specialmente in strada è sempre un fatto grave, specialmente se deve ricorrere alle cure mediche in ospedale. Per questo motivo preferisco pubblicare la notizia ora, anche se incompleta. Sarà comunque aggiornata in questo stesso articolo.