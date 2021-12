Webb Telescope. E’ partito a Natale, il 25 dicembre 2021

E’ stato scelto il 25 dicembre, quale giorno migliore per il lancio del telescopio spaziale Webb, epiù conosciuto con il nome di Webb telescope. La sua missione sarà quella di guardare nel nostro passato, dove l’universo ha avuto origine, verso il big bang e la radiazione di fondo. Guarderà verso nuovi mondi, alla ricerca di pineti abitabili nelle altre galassie. Non poteva che essere lanciato nel giorno di Natale, quando tutto il mondo festeggia la nascita di Gesù Cristo, figlio del creatore dell’Universo. Quale giorno poteva essere più adatto, non sono astronomicamente?

Il lancio del Webb Telescope è avvenuto su un lanciatore Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. La sua missione è a un milione e mezzo di chilometri dalla terra. Raggiungerà il punto Lagrange 2 (L2). webb telescope diventerà pienamente operativo fra 160 giorni, verso il giugno 2022, mentre per avere la sua prima immagine bisognerà aspettare circa 30 giorni.

Il Webb Telescope è ora lontano dalla Terra

Il lancio del telescopio è stato diffuso in diretta live e questa è l’immagine catturata dalla telecamera posizionata sul lanciatore poco dopo il distacco. Per il telescopio ora va tutto bene. E’ possibile seguire tutti i traguardi della missione su un sito dedicato al telescopio Webb.

Seguire Webb

https://www.jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html è il sito su cui si possono seguire tutte le fasi del lungo viaggio di Webb e dove sarà possibile vedere foto e video man mano che arrivano dallo spazio. Con la telecamera a infrarossi sarà possibile vedere oltre la polvere cosmica che impedisce la visuale normale di pianeti e stelle nascenti. Inoltre, per via dell’effetto Doppler e del redshift sarà possibile vedere “indietro nel tempo” le prime galassie che si sono formate dopo il Big Bang. Inoltre con la spettroscopia si potranno caratterizzare le atmosfere degli esopianeti.