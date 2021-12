Esplosione questa mattina ad Affori, Milano

Milano. Questa mattin poco prima delle 5 una esplosione ha scosso la zona di piazza Macciacchini, nel quartiere di Affori. lo scoppio si è verificato in via Crespi 19, in uno dei locali tecnici dell’ Edificio degli uffici dell’ immobiliare Generali, posto al primo piano.

Promozioni

Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, accorsi sul posto con un’ aps, insieme ai soccorritori del 118, si trattato di un esplosione dolosa. I vigili del fuoco hanno recuperato quella che sembra a tutti gli effetti l’esecutrice dell’atto. L’hanno trovata gravemente ferita sul posto. Si tratta di una donna di 43 anni e i sanitari dopo averla medica e stabilizzata sul posto l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda.

Promozioni

Per conoscere i motivi del gesto e comprendere cosa sia successo bisognerà attendere l’esito delle indagini che sono in corso. L’edificio, che ha molte vetrate, non ha subito danni strutturali dall’esplosione. La notizia è in aggiornamento