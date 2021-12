Milano. 13mila sciarpe taroccate e confiscate vanno ai poveri

Così un bene confiscato, la cui proprietà è quindi stata attribuita allo Stato, invece di marcire nei magazzini potrà avere un’utilità importante. Dopo il sequestro della merce, le indagini si erano concluse con la condanna delle tre persone responsabili e della società coinvolta, e il sequestro è diventato confisca. Con una ordinanza apposita il giudice aveva deciso che i capi di abbigliamento, senza etichette o segni distintivi, fossero ceduti ad associazioni non lucrative e di utilità sociale.

Ilaria Maria Preti

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una giornalista, e una Web and Seo Editor Specialist