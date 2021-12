Aggressione a Villa Cortese. Cosa è successo?

Alle 17.33 di oggi si è verificata un’aggressione a villa Cortese, in provincia di Milano. Non ci sono ancora notizie precise perchè la missione è tutt’ora in corso. Al momento si sa solo che ci sono due feriti non gravi, in codice verde. Secondo quanto comunica Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, si tratta di due uomini di 60 e 63 anni.

Sul posto, a soccorrerli, c’è l’equipaggio di un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Sul posto, in via dell’artigianato, c’è la polizia locale di Villa Cortese e gli uomini della squadra radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Legnano.

In redazione stiamo attendendo che ci arrivino le notizie su quanto successo per aggiornare la notizia con i particolari di quanto successo. Via dell’artigianato è nella zona industriale, una via chiusa non lontano dal campo sportivo.