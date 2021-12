Allungata l’emergenza Covid 19. Benedetta candeggina, ma..

Milano. Emergenza covid. Si è ancora in zona bianca e si stanno prendendo tutte le misure per restarci. Anche quelle che non si sa quanto siano efficaci, peró rassicurano. Nella foto un momento della disinfettazione della stazione Trenord a piazza Cadorna nel primo pomeriggio di oggi. È rassicurante, peró non mi siederó per oggi su quei sedili. La candeggina è meravigliosa e uccide il covid ma rovina i vestiti.

In Lombardia aumentano i casi positivi al covid. Non solo fra chi non è vaccinato. Si ammalano e diventano positivi anche i vaccinati. In realtà siamo tutti vaccinati, in Lombardia. Peró i vaccini tanto vituperati sono cosí leggeri che durano tra i 3e i 6mesi circa.

Si muore molto meno di Covid, però c’è chi finisce in ospedale. Gli ospedali hanno riconvertito alcuni reparti in reparti covid, ma si è lontani dal disastro dello scorso anno. Ci salvano l’organizzazione e l’esperienza, e i medici.

Il governo ieri ha spostato la data di fine emergenza al 31 marzo 2021, ma chi si è vaccinato sta già facendo la mezza dose di Moderna che serve come richiamo, ognuno ha la sua scadenza. La terza dose si fa alla scadenza dei 6mesi. Chi ha fatto il covid o è stato positivo puó rimandare un po’. La malattia, anche se molto rischiosa, stimola la risposta immunitaria. Se però il corpo, per qualche motivo non reagisce subito, il covid ti manda al Creatore.

Non illudiamoci. Sarà necessario fare anche la quarta dose. Meglio smettere subito di contarle e organizzarsi per prevedere almeno due vaccinazioni all’anno per i prossimi dieci anni, sperando che si trovino vaccini più duraturi e meno di emergenza. Vedremo quanto siamo resilienti, cioè capaci di adattarci all’ambiente e affrontare le difficoltà.