La polizia decripta i telefoni criptati e trova Ultras Curva sud coinvolti in traffico internazionale di stupefacenti

L’operazione è stata eseguita dalla squadra omicidi di Milano. L’operazione di oggi è il risultato di una lunga indagine in collaborazione con le altre polizia europee.

3 indagati sono stati associati alle competenti Case Circondariali, 4 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. Numerose perquisizioni in abitazioni a loro riconducibili nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza sono ancora in corso.

Sono stati arrestati, in esecuzione di misura cautelare emessa dal G.I.P. di Milano, a seguito di richiesta del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano dr. Leonardo Lesti e attività coordinata dal Procuratore Aggiunto dr.ssa Laura Pedio, 8 persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Tra queste alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud.

Dall’alba di questa mattina è in corso una operazione delle squadre mobili della Polizia di Stato nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza.

Ilaria Maria Preti

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News. Ho iniziato giovanissima con cronaca, cibo e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker di Radio Padania libera. Ora scrivo su alcune testate, coordino portali di informazione, sono una giornalista, e una Web and Seo Editor Specialist