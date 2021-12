L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio porta 2 reni a Verona

Milano. Il 12 dicembre la Alfa romeo Giulia Quadrifoglio ha compiuto un’altra missione: portare due reni per un trapianto da Milano a Verona.

Promozioni

Le foto della missione

Nel pomeriggio la centrale trapianti di Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia), ha attivato i carabinieri di Milano per un trasporto. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Milano, a bordo del veicolo ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ha quindi raggiunto il policlinico di Milano, alle 17.30 ha preso in consegna i reni compatibili con il malato ricoverato a Verona ed è quindi partito alla volta dell’Ospedale Civile Maggiore “Borgo Trento” di Verona.

Promozioni

Gli organi sono stati consegnati all’equipe medica ricevente alle 18:50. Un’ ora per coprire i circa 160 km che separano i due ospedali e venti minuti per le operazioni di presa in carico e consegna, ma non è solo la velocità che conta. È importante la stabilità dell’auto e soprattutto la perizia degli autisti che devono saperne governare la potenza in mezzo al traffico cittadino e autostradale.

Promozioni

La Alfa Quadrifoglio dei carabinieri di Milano ha una bella storia. È stata donata nel proprio per permettere all’arma dei Carabinieri di effettuare questo tipo di servizi di emergenza quando non è possibile usare gli elicotteri.