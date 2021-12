Ragionare come una Metropoli: il ruolo strategico del partenariato tra pubblico e privato sulla spinta del PNRR

Il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ospiterà oggi l’evento “Direzione Nord: persone che hanno qualcosa da dire” la giornata sarà un’occasione di incontri e dibattiti anche sul futuro della mobilità a Milano.

L’evento, che si aprirà alle 10 e avrà la sua conclusione alle 21, sarà disponibile anche in diretta streaming. Riflettere sulle opportunità che apre il PNRR anche in ottica di mobilità sostenibile: una serie di tavole rotonde con l’obiettivo di dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire”, e che si trasforma in un momento di incontro e confronto sul nuovo volto delle città del futuro.

Nei panel di approfondimento si alterneranno tra gli altri: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Attilio Fontana, Presidente della Giunta Regionale Lombarda, Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna.

“Ragionare come una metropoli”, alle 16.30 sarà il panel in cui si parlerà di mobilità, a moderare l’intervento, Alessia Liparoti (True News), e tra gli ospiti: Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano, Michela Palestra, Vicesindaca Città Metropolitana di Milano, Maria Cristina Pinoschi, Vicedirettrice Generale Città Metropolitana di Milano, Gianluca Longo, Group CEO Safety21.

Quest’ultimo, Gianluca Longo, Group CEO Safety21, spiegherà il valore centrale del Partenariato tra Pubblico e Privato e si farà il punto – a un anno dalla sua nascita – su Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni sviluppato da Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia che si fonda su due pilastri fondamentali: da un lato la mobilità sostenibile, dall’altro la sicurezza stradale.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana è uno dei più grandi progetti di Smart City e Smart Road d’Europa realizzato attraverso il Partenariato Pubblico-Privato, in grado di ridurre l’incidentalità grazie a una serie di interventi mirati. Un piano a tutela degli utenti più deboli e alla salvaguardia del territorio realizzato grazie ad una capillare rete di sistemi IoT integrati nella piattaforma di ultima generazione TITAN® certificata AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in dotazione alla Polizia Locale e ad un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini.

Le aree di competenza su cui il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana si sviluppa sono: la sicurezza dei pedoni – da sempre gli utenti più deboli della strada -, la tutela del territorio attraverso il contrasto degli illeciti ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e il rispetto della legalitàtá.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana rappresenta un esempio concreto di Smart City, capace di creare una nuova cultura di senso civico e sociale nei cittadini di qualsiasi età, nel rispetto dell’ambiente e del contesto sociale.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su ansa.it e su true-news.it.