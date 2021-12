Natale, piatti della tradizione e sapori innovativi. Trattoria “Al Campanile”. Corbetta

Scegliere una trattoria in pieno centro storico a Corbetta, a pochi passi dal laghetto e dal parco comunale (ideale anche per bambini ed anziani); assaporare i piatti della tradizione senza rivisitazioni che stravolgono i sensi, poter optare di mangiare anche piatti dai sapori giovani come il personale che sta ai fornelli e in sala, puntando su crostacei e pesce pregiato. Il tutto con un menù fisso che da martedì a sabato fa spendere 12 euro. Impossibile trovare un locale così! E invece no, basta entrare o prenotare alla trattoria “Al Campanile” di Corbetta, sita in piazza del Popolo davanti alla chiesa parrocchiale (è gradita la prenotazione allo 02.97487011 oppure al 340.1971386). E per visionare i diversi piatti, è attiva l’omonima pagina facebook, instagram oppure cliccare su www.trattoriaalcampanile.it

Menù fisso e menù di Natale

Il menù fisso va da martedì a sabato, è di 12 euro e include: 3 proposte di primi e 3 proposte di secondi (di terra, di mare o vegetariano). Il mercoledì è dedicato ai piatti della tradizione come cassoeula, trippa, pizzoccheri e altro ancora.

C’è poi la proposta per Natale: trilogia di salumi piacentini, culaccia mantovana con sfoglia ai carciofi e bitto, guazzetto di moscardini con polenta taragna, piovra soutè con verdure croccanti al basilico; e poi ancora riso Carnaroli (del Mulino Capittini) alla pescatrice con lime e porro, Caserecci con guanciale di Norcia e pomodorini del Piennolo; oca della tradizione al forno con patate e carciofi e in alternativa la tagliata di Chianina con radicchio e grana. Non mancherà a conclusione il panettone con crema di mascarpone. Inclusi acqua, vino in bottiglia e caffè. Il tutto a 50 euro a testa.

Per pranzi, cene e apericena basta inoltre accordarsi in anticipo con la trattoria per avere prodotti senza glutine, senza lattosio o vegetariani.

I pizzoccheri

Il valore aggiunto e i servizi

Possiamo riassumere il valore aggiunto della trattoria in 3 punti: personale giovane e formato con la scuola di settore capace di servire sia piatti tradizionali che innovativi, prodotti con freschezza giornaliera garantita e addirittura fatti in casa come i dolci, accoglienza. “Lavoriamo anche per la singola persona che decide di regalarsi un piatto speciale, oppure che proprio quel giorno si trova a casa da sola e preferisce stare in compagnia – spiegano i titolari – Qui si sentono come a casa e noi li trattiamo come se fossero di famiglia. Se si tratta di clienti arriviamo a consegnare a domilicilio anche un solo pasto (qualora la persona sia improvvisamente impossibilitata a venire da noi) oppure ancora effettuiamo l’asporto per importi superiori ai 20 euro di spesa. Basta telefonare e accordarsi”.

I titolari Silvia e Luca

Il locale include anche un salone per cerimonie che in tempi di pandemia accoglie 70 persone (un centinaio in regime di normalità). Il salone può essere usato anche per feste con apericena, soirèe oppure per compleanni (bambini/adulti). Chi vuole stare all’esterno, trova uno spazio riservato e protetto da tettoia e da recinzione floreale (sicuro anche per i più piccoli), ma che al tempo stesso si affaccia sulla piazza centrale di Corbetta e con vista sulla grande fontana del sagrato.

Le tartare

Freschezza e specialità

Il pesce fresco è uno dei cavalli di battaglia della trattoria “Al Campanile” e lo si può gustare sia nei piatti più classici come il totano a spillo fresco e infarinato all’italiana, sia con accostamenti innovativi e da scoprire come ad esempio i filetti di tonno scottato con sesamo croccante e crema al mango. Si passa poi alla pasta fresca come pappardelle e spaghetti alla chitarra, agli gnocchi fatti in casa e ai pizzoccheri. Anche la carne non manca di essere fresca e profumata, servita in tartare oppure nella classica tagliata. Si passa poi ai dolci come crostate, tiramisù, semifreddi fatti per la maggior parte in casa e con un’alternativa quasi sempre presente per intolleranti al lattosio e al glutine.