Corsa in ospedale per una 15enne ubriaca. Vittuone

Chi, adolescente, non ha mai fatto una bravata? Magari alzare il gomito con effetti amplificati dal fatto che a quell’età non si regge l’alcol. Ecco allora la corsa in ospedale, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre, per una 15enne ubriaca in piazza 20 Settembre a Vittuone.

La chiamata al 118 è stata fatta 37 minuti dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca che hanno trasferito in codice giallo la ragazzina all’ospedale Fornaroli di Magenta. Ora sta meglio.

Difficile dire esattamente come siano andate le cose ma a preoccupare è che il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte di giovanissimi, e in particolare di ragazze, e fortemente in ascesa.