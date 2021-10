Pero. 2 colpi di pistola nella notte. Un ferito. Caccia agli aggressori

Pero. Ieri sera, 30 ottobre, alle 22.45, in via Sempione, all’incirca all’altezza del numero civico 161, due colpi di pistola hanno fatto sobbalzare gli abitanti. Qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati le ambulanze, di cui una di soccorso avanzato, per ogni evenienza. Un uomo era a terra, colpito da un proiettile alla coscia. Sul posto, insieme ai soccorsi, i carabinieri della compagnia di Rho.

Il ferito è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, a Milano, in codice giallo. È stato ricoverato ma non è in pericolo di vita. Il proiettile che gli ha colpito la coscia sinistra, gli ha causato una frattura esposta del femore. Sul posto i carabinieri hanno trovato due bossoli e un proiettile inesploso.

Con i primi accertamenti, i militari hanno ricostruito i fatti. Il ferito, un 38enne rumeno residente a Pero, incensurato, era all’interno di un bar di via Sempione quando è scoppiato un litigio un’altre due persone, per motivi irrilevanti. È finita però a botte e il 38enne era stato picchiato alla tempia sinistra con una bottiglia di vetro. Immediatamente dopo uno dei due aveva estratto un’arma e sparato due colpi nella sua direzione. uno dei due colpi lo aveva colpito alla coscia.

I colpi di pistola sparati avrebbero potuto essere stati 3 se uno dei proiettili non fosse caduto. Attualmente i Carabinieri della compagnia di Rho l’hanno effettuando le indagini per identificare e poi fermare i due aggressori, che essendo armati e avendo già dimostrato perdere la testa facilmente, sono molto pericolosi.

