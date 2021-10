Torna Bookcity. C’è anche “Le Porte di Milano, studio con guida alle Mura”di Flavio Livio Marchetto

“Le Porte di Milano, studio con guida alle Mura” scritto dal vessillologo Flavio Livio Marchetto arriva a Bookcity. Sarà presentato nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il prossimo 20 novembre. Bookcity, la settimana di eventi culturali legati alla lettura e ai libri si terrà a Milano nel periodo dal 17 al 21 novembre 2021



“Le Porte di Milano, studio con guida alle Mura” il nuovo libro di divulgazione storica del vessillologo Flavio Livio Marchetto, è uscito nelle librerie e parteciperà agli eventi di Bookcity. Si tratta di un affascinante quanto rigoroso studio su una non comune caratteristica di Milano, poco conosciuta ma molto presente nel quotidiano di chi vive questa millenaria città: le Porte. Perché ci sono, quante sono e quale è la loro storia, dalle più famose, come porta Venezia o Porta Ticinese, a quelle di cui si ricorda a mala pena il nome, come porta Vigentina. Per le 6 porte più importanti racconta anche delle loro bandiere e dei loro stemmi.

“Le Porte di Milano, studio con guida delle mura” è un trattato di “meneghinologia”, intendendo il neologismo come disciplina che studia la particolare storia di Milano, non solo come racconto degli avvenimenti visti dalla parte dei suoi edifici difensivi, ma anche come osservazione scientifica dei fatti che hanno spinto, nel tempo, gli abitanti della città a dotarsi di 3 cerchie di mura, e di una serie di porte di accesso che ne hanno identificato spesso anche i quartieri, nel suo ampliarsi concentricamente, dal centro fin oltre le mura spagnole.

Un libro piacevole destinato sia agli studiosi di storia sia ai curiosi, la cui stesura è durata 6 anni, e le cui fonti sono libri e documenti preziosi e antichi, musei, archivi, mappe storiche e lapidi antiche.

A Bookcity

Una delle presentazioni del libro “Le Porte di Milano, studio con guida alle Mura” si terrà il prossimo 20 novembre alle 14, presso la Società Umanitaria al salone degli Affreschi, in via San Barnaba 48 a Milano, nell’ambito della prestigiosa manifestazione culturale milanese Bookcity.

Biografia dell’autore Flavio Livio Marchetto

Flavio Livio Marchetto è un ricercatore e vessillologo, presidente dell’associazione Bandiere Storiche, socio del CISV (Centro Italiano Studi Vessillologici) e membro della FIAV (Federazione Internazionale delle Associazioni Vessilologiche), insegna all’università della terza età e in altri istituti. Ha effettuato ricerche vessillologiche, workshop e sessioni di studio con emeriti vessillologi italiani ed ha curato la pubblicazione di diversi saggi, e articoli, sulle bandiere dell’antica Roma, dei Normanni, di Milano, del Risorgimento e del Rinascimento. Ha già pubblicato un libro destinato anche ai ragazzi e adottato da alcune scuole, “Le Bandiere raccontano…”.