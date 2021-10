Si cerca Antonio Salmoiraghi, scomparso ad Abbiategrasso

Sono in ancora in corso le ricerche di Antonio Salmoiraghi, 87 anni, che risulta scomparso da venerdì 29 ottobre alle 12.30. L’uomo si è allontanato dalla sua casa alla cascina San Donato, in strada Chiappana, ad Abbiategrasso.

Promozioni

Da ieri sono attivate le squadre di soccorso della protezione civile dell’altomilanese, diverse squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sono impegnate nelle ricerche di Antonio Salmoiraghi che si è allontanato da casa e non ha fatto ritorno.

Promozioni

L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni neri scarpe nere e un cappellino in pile. Ha problemi di salute dovuti all’età. Potrebbe essere un po’ confuso o aver avuto un malore. Se qualcuno lo vede, o vede qualcuno che potrebbe essere lui, avvisi immediatamente il 112.

Promozioni

La zona dell’abbiatese da cui è scomparso Antonio Salmoiraghi