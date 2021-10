Milano. Fernanda Cocchi, 90 anni, uccisa in casa

Milano. Nel pomeriggio di ieri la notizia agghiacciante. In via Ponte Seveso 26, zona Stazione Centrale, c’era stato un principio di incendio al primo piano di un palazzo degli anni ’30. Il fumo ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato il 112. Quando hanno aperto la porta dell’appartamento, che non era chiusa a chiave, i Vigili del fuoco e gli uomini della polizia di Stato intervenuti sul posto, hanno scoperto in salotto il corpo di una donna anziana, Fernanda Cocchi. Hanno compreso subito che era successo qualcosa di terribile. Qualcuno aveva tentato di appiccare un incendio in camera da letto, ma il corpo della donna era in salotto.

I Vigili del Fuoco

La vittima è una sarta in pensione. Fernanda Cocchi aveva 90 anni e viveva da sola in quella casa da circa 5 anni. Aveva diverse ferite alla nuca procurate, si è saputo in seguito, da colpi sferrati con un ferro da stiro, che è stato trovato nell’appartamento e sequestrato. L’incendio in camera da letto era un tentativo di depistaggio da parte dell’assassino, o degli assassini. Non si sa ancora in quanto sono entrati nella casa per uccidere Fernanda Cucchi.

Un altro particolare che non è sfuggito agli investigatori: lo spioncino della porta di ingresso dell’appartamento di Fernanda Cocchi e anche quelli dei vicini di casa erano coperti da dei foglietti di carta, come se chi ha suonato al suo campanello non volesse essere visto da nessuno. Difficile pensare però che una donna di 90 anni, ipovedente, quasi cieca, e invalida che vive da sola possa aver aperto la porta ad uno sconosciuto.

Non sono state ancora diramate notizie relative alla possibilità di u furto finito male. Non è stato diramato un elenco di oggetti rubati. Tutto il pomeriggio di ieri è stato dedicato ai rilevamenti da parte della polizia scientifica sulla scena del delitto e alle deposizioni dei verbali da parte dei Vigili del fuoco che hanno trovato il corpo della donna. Per il momento non sono stati diffusi alla stampa altri particolari.

