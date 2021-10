Scippatori fulminei in Stazione Centrale, ma poliziotti di più

Milano, Stazione Centrale. 2 scippatori strappano il portafoglio dalle mani di un autista di uno degli autobus di linea diretti agli aeroporti, sotto gli occhi della Polizia ferroviaria, che però è più veloce. Uno preso al volo e l’altro ricercato.

Tra mosse fulminee, la stazione Centrale è ancora teatro di azioni rocambolesche. Ieri pomeriggio i protagonisti, oltre ai poliziotti, sono stati due giovani marocchini. I 2 si sono avvicinati ad un autobus parcheggiato nella piazza della Stazione, di quelli che effettuano il trasporto verso gli aeroporti milanesi. Hanno preso di mira l’autista. Anzi, hanno preso di ira il suo portafoglio e con una mossa fulminea glielo hanno strappato dalle mani mettendosi a correre. Con mossa altrettanto fulminea però i poliziotti ne hanno bloccato a terra e lo hanno arrestato per furto con strappo in concorso. Aveva ancora in mano il portafoglio dell’autista. Il portafoglio è stato restituito alla vittima.

Il marocchino ha tentato di farsi passare per un minorenne, ma è stato sottoposto ad una visita radiologica ed è risultato maggiore di 18 anni. E’ un irregolare sul territorio italiano. Per il momento il suo complice è in fuga, ma è già stato identificato dagli agenti della polizia ferroviaria. Si tratta di un 16enne marocchino di cui conoscono il nome. Sarà denunciato in stato di libertà.

