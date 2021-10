Arrestato ladro, ma 6 auto danneggiate, a Milano

E’ una delle specializzazione del ladro di professione. Spaccano il finestrino delle automobili per raccogliere gli spiccioli o altre cosette di poco valore che lasciamo in auto nel vano porta oggetti. convinti che nessuno si esporrà al punto di tentare di rubarle. Invece non è così- Ci sono tossicodipendenti o alcolisti, o ambedue, persone che vivono oltre ai margini della nostra già difficile, che per trovare 5 euro spaccano i finestrini dell’auto di una intera via, se nessuno si accorge e chiama il 112.

Promozioni

Via Gasparotto a Milano

È successo nella tarda serata del 29 ottobre a Milano in via Gasparotto. Alcuni passanti hanno segnalato al 112 la presenza di una persona intenta a rubare dalle auto in sosta. L’equipaggio di un’auto della radiomobile dei Carabinieri, arrivata sul posto, ha subito individuato un uomo che, a bordo di un’auto, stava frugando velocemente all’interno. Alla vista dei militari l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto è bloccato quasi subito.

Promozioni

Le prime indagini nella via hanno permesso ai carabinieri di individuare 6 auto danneggiate, con i finestrini rotti, tutte parcheggiate nella stessa via Gasparotto. l’uomo arrestato aveva indosso monete e gli altri oggetti di poco valore rubati dalle auto. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Promozioni

Il ladro è un algerino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, già pregiudicato per reati legati al mondo degli stupefacenti e per reati contro la persona. Dopo essere stato arrestato è portato in caserma, espletate le formalità è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito processuale per direttissima.

Promozioni