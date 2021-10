Stazione Centrale, patria di ladri e spacciatori. 2 arresti

Milano, Stazione Centrale. Ieri gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano centrale hanno arrestato 2 algerini di 24 e 27 anni, pluripregiudicati, per furto aggravato in concorso. Non passa girono che la stazione Centrale di Milano non dia materiale alla cronaca nera.

I poliziotti hanno notato i due individui che si aggiravano all’interno della zona ristorazione osservando i bagagli dei clienti seduti ai tavolini. Quindi li hanno visti mentre si avvicinavano ad un tavolo occupato da due persone Che stavano bevendo dei drink. Uno dei 2 si è messo a fare il palo mentre l’altro si è impossessato di uno zaino che era ai piedi del tavolino e poi si è allontanato verso Piazza IV Novembre.

Mai appoggiare gli zaini ai piedi dei tavolini dei bar. Si dà un vero assist ai ladri. In questo caso però i ladri non hanno avuto fortuna perchè tutto si è svolto sotto gli occhi degli agenti della polfer che sono intervenuti. hanno bloccato i hanno arrestati. Lo zaino, che conteneva un computer del valore di euro 700, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

