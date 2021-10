Caos Green pass. Lo hanno hackerato alla fonte. Lo ha perfino Adolf Hitler

Green pass. Da circa un’ ora Tgcom24 ha lanciato una notizia destinata ad azzerare completamente il Green pass. Qualcuno ha avuto accesso ai codici crittografati che generano il suo QR Code, e li ha usati per generare dei certificati autentici e che passano la lettura da parte delle app, senza che vi sia una corrispondenza con la vaccinazione contro il covid19.

Per dare una prova della validità del falso documento ne hanno emessi 2 con il nome e l’identità di Adolf Hitler. I 2 green pass, non incrociati con i documenti delle persone hanno superato ogni prova, nonostante uno riportasse la data di nascita del primo gennaio 1900 (121 anni sono una bella età, per andare a lavorare, anche se vaccinati)

I falsi green pass erano venuti nel dark web, la rete di server alternativa a internet su cui è possibile comprare ogni cosa e comunicare con chiunque. Naturalmente la reti del deep web sono conosciute e già da anni le polizie di mezzo mondo sono riuscite a crackare i loro sistemi ed acquisire le identità di molti partecipanti ai forum dove avvengono gli scambi che vorrebbero restare segreti.

Secondo quanto riferito dal quotidiano on line, in questo caso non si sarebbe trattato di hacker nel vero senso della parola, ma chi ha violato il sistema ha avuto in primo accesso legale e ha ottenuto i codici sorgente, solo in un secondo tempo i codici sono stati utilizzati per generare i green pass.

