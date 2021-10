Zona Porta Garibaldi sotto assedio Metropolitana e stazione. Colpa della Movida

Milano. La zona della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi, ma soprattutto quella dell’omonima stazione della metropolitana, linea Verde, sono spesso teatro di vandalismi, furti e risse. Sono zone contigue a quelle di Corso Como, e quelle stazioni sono spesso usate da ubriachi drogati ed esaltati per raggiungere, o per andarsene dai luoghi della Movida. Con cadenza quasi regolare le forze dell’ordine effettuano quindi della operazioni anche congiunte con altre organizzazioni, nell’ambito del protocollo firmato lo scorso agosto in prefettura, nel tentativo di contenere i danni provocati da vandali e ubriachi,

Nello scorso Week end, gli agenti della sezione Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in collaborazione con l’Unità Cinofila della polizia di Strato, e con il personale della Security ATM, Hanno effettuato una serie di controlli nella zona. La security di Atm è organizzazione privata, anche se dipendente da una azienda partecipata dal comune di Milano, ed è stata istituita per effettuare servizi finalizzati alla salvaguardia dei beni aziendali.

Il bollettino di una notte a Porta Garibaldi

La questura ha quindi diramato i risultato dell’ operazione.

Sono state controllate e identificate 279 persone, di cui 64 avevano precedenti di polizia.

4 sono state indagate in stato di libertà: un cittadino brasiliano minorenne trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza di 20,5 cm,che gli è stato sequestrato, un minorenne egiziano con 8,7 gr di hashish, un minorenne italiano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Aveva con sè una tessera sanitaria rubata e, infine, un 22enne romeno per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato anche multato per ubriachezza molesta. A carico di ignoti è stato sequestrato invece un coltello a serramanico di 15 cm, rinvenuto nelle adiacenze della stazione.

Nel corso del servizio di Porta garibaldi, sono state anche elevate 5 violazioni amministrative, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla stazione Metropolitana di Garibaldi emesso nei confronti di altrettante persone. Undici le violazioni amministrative, contestate dai poliziotti, per il mancato uso della mascherina.

