Cade dalla bici: 10 anni in ospedale. Origgio (Va)

Quella di martedì 26 ottobre é stata decisamente una brutta mattinata per un bambino di 10 anni. È stato infatti trasferito all’ospedale Sant’Anna a seguito della caduta dalla sua bici mentre si stava recando a scuola.

Promozioni

Il fatto è successo alle 7.45 in via Monte Santo a Origgio (Va). A seguito della chiamata al 118, sul posto è stata inviata un’ambulanza. Per fortuna il bambino ha riportato solo ferite lievi, oltre purtroppo ad un bello spavento.

Promozioni