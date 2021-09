Pier Capra – Fratelli d’Italia: sostegno e disabilità. Municipio 9

Pier Capra, candidato al Consiglio del Municipio 9 di Milano, in seno alla lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” affronta il tema della disabilità e del sostegno. “E’ importante ascoltare le difficoltà quotidiane di chi è diversamente abile e portare le esigenze, trovando una soluzione, per il Municipio 9 sarà un punto su cui mi impegnerò al massimo”.

Pensare a una città a dei quartieri in modo diverso: abbattere le barriere per il bene di tutti e non solo per chi ha una disabilità fisica. L’ascolto nei mercati riguarda anche chi non è più giovane, chi deve vivere la città su gambe e riflessi non fermi come quando aveva diversi anni in meno. Le difficoltà esistono anche per i giovani. Pensate ad esempio alla mamma con carrozzina o passeggino e magari il bambino più grande al seguito mentre deve andare a fare delle commissioni o portare i bambini in giro. Spesso i marciapiedi, le strade, gli accessi non sono così facili da utilizzare. Occorre dunque non solo agire sulla barriera ma portare progetti per ripensare l’arredo e il modo in cui vivere il territorio.

E poi ci sono altri bisogni per i quali occorre pensare o ripensare servizi adeguati. Insomma, si punta al sostegno, da non confondere con l’assistenzialismo. Sempre secondo quest’ottica, il sostegno per il candidato di Fratelli d’Italia deve andare anche agli ambulanti e a quelle categorie che hanno maggiormente risentito della chiusura forzata per Covid. Il pensiero è andato in particolar modo agli ambulanti perché Pier Capra ha svolto gran parte della campagna elettorale tra la gente, nei mercati, ascoltando i problemi e raccogliendo segnalazioni e bisogni.

Le iniziative del candidato Pier Capra sono visibili sulla sua Pagina facebook e sul suo profilo facebook (Pier Capra – Gino)

