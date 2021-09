Con la paletta in mezzo ad un’ operazione di polizia. Nei guai

Milano. Un’operazione della polizia in borghese per catturare due spacciatori è stata messa in difficoltà da un uomo che sventolava la paletta bianca e rossa. Lo spacciatore è scappato e i poliziotti si sono arrabbiati. È successo giovedí.

Una mappatura dello spaccio, effettuata dai poliziotti del Commissariato Lambrate, ha permesso di definire le aeree qua w in cui avvengono le cessioni di droga nei quartieri del Municipio e nei comuni limitrofi Segrate, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio, dicono dalla polizia.

Giovedì pomeriggio i poliziotti in servizio di appostamento lungo via Rombon, nel monitorare alcuni spacciatori che sono soliti vendere sostanze stupefacenti in quella zona, hanno notato che due di loro si stavano spostando in un’area boschiva adiacente alla via Cassanese, tra i comuni di Segrate e Pioltello, dove sono stati avvicinati da alcune persone.

Gli agenti sono intervenuti per fermarli ma, alla loro vista, sono scappati.I poliziotti ne hanno bloccato e arrestato uno, un marocchino di 19 anni che aveva 240 dosi di cocaina per un peso complessivo di 217 grammi.

L’altro è riuscito a fuggire grazie all’aiuto involontario (si spera e deduce) di un italiano che, utilizzando una paletta falsa, ha ostacolato l’inseguimento facendo perdere tempo prezioso ai poliziotti veri. È stato indagato in stato di libertà per usurpazione di titoli e resistenza a pubblico ufficiale.