Nuovo incendio a Milano. Fuoco alla torre Segesta

Un grande incendio è stato segnalato questa sera fra le 20:15 e le 20:30 in piazza Segesta, angolo Paravia. Pare che a prendere fuoco sia un appartamento della Torre Segesta, una torre residenziale.

Promozioni

Le fiamme si sono alzate ed erano visibili da lontano. In zona il traffico è bloccato ed è meglio evitare di di passare da lì o nei paraggi. Si segnalano circa una decina di mezzi dei Vigili del fuoco al lavoro

Promozioni

Altre notizie sono in aggiornamento. Non dovrebbero esserci feriti in quanto areu non segnala interventi specifici, ma saremo più precisi fra qualche ora. Attualmente, alle 21, il fuoco sembra spendo e si nota solo una alta colonna di fumo che si alza dalla Torre Segesta.

Promozioni