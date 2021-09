Mostra vetrine Corbetta: le foto e il baule del tempo con la lettera del Vaticano

PREMESSA: invitiamo le attività partecipanti che non vedono pubblicata la loro vetrina a inviarci foto in redazione. Saremo lieti di pubblicarle per non far rimanere nessuno escluso! Grazie

Il Tempio del cannolo

Nella serata di sabato 25 settembre è tornato l’appuntamento con la Mostra delle vetrine a Corbetta. Tanti gli esercizi commerciali e alimentari che hanno preso parte all’evento. Nel cortile del palazzo comunale il sindaco Marco Ballarini ha chiuso il baule del tempo con i biglietti, pensieri, disegni e parole di una generazione che ha vissuto nelle sue diverse età anagrafiche la pandemia.

Gioielleria Piroli e Scuri, via Verdi

Il baule sarà conservato per 30 anni e riaperto quando ormai il Covid si spera possa essere un ricordo lontano e una malattia sconfitta dai vaccini. Il primo cittadino ha messo nel baule il suo contributo: una mascherina firmata e una lettere chiusa che sarà letta quando, all’apertura del baule, lui sarà ultrasettantenne. Nel baule è finita anche la preziosa lettera inviata da Papa Francesco a Corbetta e che ha riflettuto sull’iniziativa del baule del tempo, elogiando l’impegno portato avanti da amministrazione comunale, volontari, associazioni nei passati e difficilissimi mesi.

Il baule del tempo

C’è chi ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno, come Annalucia Altobelli della “Sartoria creativa” di via Mussi: dal colore rosso del lockdown (causa Covid-19), si è passati al trionfo azzurro delle olimpiadi Tokyo 2020; azzurro come il fiocco per la nascita del suo piccolo grande campione (Auguri!)

Sartoria creativa di Annalucia Altobelli, via Mussi

C’è chi ha voluto rimanere sul tema delle olimpiadi, come Carlo Alberto Rosignoli del salone di via Mussi, che ha sottolineato come gli Azzurri abbiano fatto il “pelo e contropelo” nella gara di velocità maschile.

Barbiere da uomo di Carlo Alberto Rosignoli, via Mussi

E se il miglior attacco fosse la difesa? Beh, ci ha pensato la “Farmacia del corso” di corso Garibaldi e non solo per il Covid-19 ma anche per influenze e malanni di stagione. Si è così ribadita l’importanza dei vaccini.

Farmacia del corso, corso Garibaldi

Chi, abituato a non fermarsi mai, ha elogiato le “Olimpiadi del lavoro”. Gigi Ferramenta, di Luigi Fazzari in via Brera, ha così riportato qualità come la costanza, l’impegno, la competenza nella vita e nel lavoro di ogni giorno.

“Gigi Ferramenta” di Luigi Fazzari, via Brera

C’è chi poi ha conquistato il pubblico, prendendo per la gola e offrendo cotechino e lenticchie caldi. la “Farm s.r.l di via Brera ha anche preso con ironia il periodo elettorale, proponendo la sua lista di candidati al menù di ogni giorno: Giuseppe Cavallo, Olga Scottona, Alan Salam, George Hamburger e Rosetta Pancetta sono solo alcuni dei nomi che spiccano sui banchi frigor e che sono pronti a entrare nelle case dei corbettesi.

“Farm S.r.l”, via Brera

Amici pelosi, amici di stile: “Che carino! Cuci, cuci, cu”…Centro Cucito di Sergio Fusè. In via Brera.

Centro Cucito di Sergio Fusè, via Brera

Bravi e buoni come il pane: dai medici-eroi ai campioni olimpicie parolimpici. A loro è andato il tributo della panetteria Malvisi di corso Garibaldi che coniugato sport, lavoro e tradizione. C’è stato poi, come “El Prestinè” di corso Garibaldi che non ha voluto concorrere alla mostra delle vetrine ma ha lasciato aperto il negozio esponendo le proprie specialità, offrendole come assaggio gratuito.

Panificio Malvisi, corso Garibaldi

Dalla “Scuola senza frontiere” di Corbetta (che torna operativa), ai “Presepi senza frontiere” e dal mondo esposti nella valigia del ritorno ai viaggi e alla vita, proposti da “Stile bio” di Marina Saronni in corso Garibaldi.

“Stile bio” di Marina Saronni, corso Garibaldi

Frutta, verdura, colori e sapori di stagione per un ritratto d’eccezione dipinto ogni giorno dalla “Cooperativa del Sole” di corso Garibaldi.

Cooperativa del Sole, corso Garibaldi

Tradizione, storia e devozione per la leggenda della mula Betta e per la testimonianza del primo miracolo della Madonna di Corbetta proposti dalla gelateria Porrino e dalla galleria artistica di corso Garibaldi

La vetrina di Porrino (sx) e le opere d’arte di e l’atelier di corso Garibaldi

Caffè di corso Garibaldi

Merceria di via Brera