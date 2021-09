Identità false e il business-documenti spesso celato. Milano

Un ucraino che si finge un romeno pur non avendo commesso reati in Italia o all’estero. Perché fare tutto ciò? Per circolare liberamente nell’Unione europea. Già perché per chi è residente in Romania basta la Carta di Identità per scorrazzare ovunque. Chi invece è ucraino ha bisogno anche del passaporto.

Ed è così che nella tarda serata di mercoledì 22 settembre 2021 in viale Monza 38 un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato durante uno dei controlli di routine. La volante lo ha fermato e chiesto i documenti. L’uomo ha estratto la carta di identità fasulla.

Uno dei due poliziotti ha controllato il documento con un’apparecchiatura apposita che permette di catturare i dettagli della filigrana tramite fasci luminosi. Il becco dell’aquila che figurava sul documento non era corretto. C’erano delle imprecisioni.

Il fermato è stato dunque portato alla centrale di Polizia per l’identificazione e da lì è uscita la sua identità e la nazionalità ucraina. L’uomo era dunque entrato in possesso di documenti irregolari, probabilmente contraffatti ad hoc.

