Due rom, una olandese e una cinese si azzuffano sul metrò dopo il borseggio. Centrale, Milano

Prendiamo due giovani rom che mettono a segno un borseggio, una cinese, una turista olandese e una bella rissa tra donne, che si sono letteralmente accapigliate. A intervenire nel non facile compito di dividerle la Pol-metro.

Promozioni

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre 2021 alla stazione metropolitana di Centrale, all’incrocio con la linea verde. Mentre la Polizia metropolitana stava compiendo l’attività di controllo di routine, ha visto in uno dei vagoni fermi del treno sotterraneo dei movimenti che facevano intuire a una rissa. Salendo sul vagone hanno visto le quattro donne che si stavano strattonando e insultando. Dopo averle difficilmente separate hanno appurato i fatti.

Promozioni

Secondo il racconto delle testimoni (l’olandese e la cinese), le due rom hanno cercato di sfilare dalla borsa della cinese il portafogli. L’olandese ha visto la scena e ha incominciato a urlare e a gesticolare nel tentativo di far capire alla cinese l’accaduto. La cinese ha visto il portafogli nelle mani di una delle rom e l’ha bloccata per un braccio. E’ così intervenuta in supporto della borseggiatrice la sua complice e di rimando entrambe hanno iniziato a insultare e a prendersela anche con l’olandese.

Promozioni

Dalle parole sono passate ai fatti fino all’arrivo dei poliziotti. Le due rom di 19 anni sono state arrestate e giudicate per direttissima, colpevoli per il reato messo in atto. Essendo incinte speravano tuttavia di trascorrere la pena agli arresti domiciliari ma la lunga fedina penale per reati di questo genere probabilmente non lo permetterà.

Promozioni