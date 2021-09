Elezioni Rho. Ci scrive un nonno arrabbiato “Tutti gli armadietti dell’asilo pieni di bigliettini elettorali…” Chi è stato?

Rho. È un difficile articolo quello che sto per scrivere in piena campagna elettorale, perchè puó essere frainteso. La notizia infatti non sono le elezioni, ma quanto successo alla scuola dell’infanzia Grazia Deledda di Rho e che ha fatto arrabbiare moltissimo un nonno.

Il nonno, di cui nascondiamo l’identità per proteggere di riflesso l’identità della nipotina ha raccontato che lo scorso venerdì. ” in via Capuana, l’asilo di via Capuana” dice il nonno in un messaggio vocale inviato ai giornali ” Deledda. Una roba incredibile. Su tutti gli armadietti era pieno di bigliettini. Questo perchè glielo permette la bidella , eh, perchè secondo me uno è entrato, ha messo lì i bigliettini. Se la bidella lo vedeva li buttava via…Erano su tutti gli armadietti”

I bigliettini di cui parla il nonno sono i santini elettorali di Fabio Maio, candidato di Forza Italia a Rho, alle prossime elezioni amministrative. Sono diversi giorni, da quando abbiamo saputo di questa vicenda che tentiamo invano di contattare il coordinatore di Forza Italia a Rho. Non ci sono riuscita, anche se ormai dovrebbe sapere perchè lo ho cercato un po’ ovunque. Il problema sono infatti le elezioni e il non metter naso sulle scelte della gente, garantendo una par condicio elettorale su qualunque argomento sia trattato. Facciamo così. Quando leggerà l’articolo qualcuno di Forza Italia ci dirà cosa cosa è successo, darà la sua versione e noi la pubblicheremo all’interno di questo articolo.

Però il problema non è questo, e nemmeno il cattivo gusto di spargere santini elettorali in una scuola. Sicuramente non è un comportamento che porta voti, quindi chi lo ha fa si danneggia da solo, oltre a sbattere via i preziosi e costosi santini elettorali. Il problema però è che, in un periodo in cui i genitori non possono entrare ad accompagnare i bambini in classe se non dopo aver mostrato personalmente il green pass al personale, qualcuno si stato così libero di muoversi all’interno della scuola da riempire di santini elettorali tutti gli armadietti dei bimbi senza che il personale presente se ne accorgesse. Come diamine è stato possibile?

Naturalmente ho le foto dei santini e il vocale del nonno che provano questi fatti e la sua arrabbiatura. Non li pubblicherò, però fino a che non avrò avuto le spiegazioni del contraltare…