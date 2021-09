Prende a bidonate una Mercedes..così, senza motivo. Zona Ortica, via Corelli, Milano

Non c’è pace per via Corelli (zona Ortica). Questa notte, attorno alle 3 di mercoledì 22 settembre 2021, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un extracomunitario che stava colpendo a bidonate dei rifiuti una Mercedes posteggiata.

Non c’è una motivazione specifica se non lo stato di alterazione dovuto a sostanze alcoliche e stupefacenti. Arrestato e condannato per direttissima dovrà trovare il modo di risarcire i proprietari della vettura ma sarà difficile che seguirà un risarcirmento al gesto. Si tratta in genere di persone che non dispongono di liquidi o beni.

