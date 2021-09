Le nuove passerelle eco-compatibili a Bernate Ticino e Valle Salimbene

Riceviamo e pubblichiamo

Ancora pochi giorni, il tempo necessario per i collaudi, e finalmente le due passerelle pedonali del sentiero della lanca di Bernate (Mi) e la passerella a tre campate nello scolo “Stelletta” (Green way e Via degli Abati) in corrispondenza dell’immissione del fiume Ticino nel Po di Valle Salimbene (Pv) saranno riaperti al pubblico.

Per entrambi gli interventi, l’obiettivo progettuale è stato quello di creare il minor impatto possibile al contesto paesaggistico nel quale i ponticelli sono collocati, ricorrendo dunque a materiali e tecnologie costruttive in grado di soddisfare precisi criteri ambientali, come l’impiego di materiali eco compatibili quali l’acciaio (completamente riciclabile) e la plastica riciclata, che avranno, tra l’altro, ridotte esigenze manutentive. Il tutto per un costo complessivo di oltre 156mila euro.

“Finalmente consegniamo al territorio questi ponticelli che consentiranno ancora alle famiglie e agli amanti della natura la fruizione di questi bellissimi luoghi – afferma il consigliere del Parco Fabio Signorelli – . Ci scusiamo con i fruitori di queste aree perché le tempistiche dei lavori sono state molto lunghe sia per le attività di natura burocratica che per la ricerca dei finanziamenti necessari. Oggi però con soddisfazione possiamo dire che i lavori sono terminati, nei prossimi giorni consentiremo il transito dei ponticelli e quindi riapriremo questi percorsi che consentono la visione di zone bellissime del Parco del Ticino”.

