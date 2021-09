Ruba davanti alla Polizia in borghese, alla quale viene offerta cocaina. Arrestati. Navigli, Milano

Erano alcuni giorni che gli esercenti della zona dei Navigli si lamentavano per i furti, soprattutto di cellulari di proprietà di turisti stranieri seduti nei tavoli dei bar/ristoranti (all’aperto), perpetrati.

Gli esercenti avevano indicato alle forze dell’ordine una descrizione del potenziale ladro come uno straniero che vendeva quei libricini/riviste che vengono tenute solitamente in mano dagli individui sopra citati. La tecnica da loro messa a punto è quella di avvicinare l’acquirente, placcarlo magari con contatto fisico e insistere nel chiedere soldi in cambio delle pubblicazioni.

La Polizia di Stato, dopo averlo individuato il soggetto (si tratta di un extracomunitario che vendeva in modo abusivo), lo hanno visto all’opera. Si tratta di un marocchino classe 1996 che, di fronte alle forze dell’ordine e ignaro di essere osservato, ha avvivinato due stranieri per mettere a segno un furto.

Le vittime sono due tedeschi a Milano per la settimana della moda: lei 45 anni e lui 49. Sono stati avvicinati dal malvivente che gli ha proposto di acquistare i giornali. Riviste che il marocchino ha appoggiato volutamente sull’i-phone riposto sul tavolino del bar. Ha fatto altrettanto con un altro i-phone.

I poliziotto sono entrati in azione: aveva sottratto un cellulare del valore di circa 500 euro e un secondo di 700 euro. Arrestato è stato condannato per direttissima per furto con destrezza. I poliziotti erano in borgese

Cocaina

Vai a fidarti dei compratori! Eh sì è andata male a uno spacciatore perchè, sempre in zona navigli, ha avicinato quello che pensava essere un ragazzo come tanti e gli ha offerto della cocaina. Peccato che il compratore potenziale altro non era che un poliziotto in borghese che, anzichè mettere mano al portafogli per acquistare la polvere bianca ha fatto scattare le manette ai polsi dello spacciatore.

Ben0,7grammi di cocaina e 80 euro circa sono stati sequestrati allo spacciatore, con precedenti. Quest’ultimo è statp arrestato e condannato per direttissima