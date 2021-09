Fa un tuffo notturno. Perde la vita nel Naviglio. Pontenuovo di Magenta

Si parla di una “bravata” finita male. Già perché poco dopo la mezzanotte di giovedì 2 settembre 2021, un italiano del 1970 si è gettato nel naviglio grande per una nuotata notturna e non è più riemerso.

Promozioni

Pare che l’uomo fosse in compagnia di amici in via Bottego a Pontenuovo di Magenta, la via che costeggia il Naviglio e che ospita attività di ristoro. A dare l’allarme proprio chi lo ha visto tuffarsi in via Bottego e non lo ha visto più riemergere.

Promozioni

Da qui la chiamata al 118 alle 00.56 e l’invio da parte dell’agenzia di emergenza e urgenza di un’ambulanza, dei carabinieri di Abbiategrasso e del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano.

Promozioni

Le ricerche hanno dato i loro frutti ma per il malcapitato non c’era più nulla da fare. È stato rinvenuto nel canale secondario di via Novara incastrato in una diga di controllo.

Promozioni

Nessuna lesione o ferita farebbe pensare ad altro se non all’annegamento seguito al tuffo e al bagno notturno. L’uomo pare non essere di Magenta.