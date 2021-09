Al via sabato 18 settembre 2021 la seconda edizione de “Il baratto del libro” che si terrà dalle 14.30 e fino a tardo pomeriggio in villa Pagani-Della Torre, di piazza 25 Aprile a Corbetta. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di Corbetta con il patrocinio del Comune, dell’associazione “Tutti per Fabio”, della cooperativa sociale “Blue Box” dell’associazione “Amici dei Pompieri Volontari di Corbetta” e di “Fabularit”.

Promozioni

Si potranno barattare i libri e ne verranno presentati altri, scritti da autori che si appoggiano a case editrici indipendenti. Alle 14.30 si parte con Luca Rinaldi autore della trilogia “I nazisti non suonano le campane”, si prosegue alle 15.15 con Michela Moriggi autrice di “Land Army – l’esercito di terra”. Alle 16.10 sarà la volta di Rita Sozzi che racconterà il suo diario “Una bici per Cammello” e seguirà alle 16.45 la presentazione di Dario Del Vecchio del libro “Nancy e l’amico di carta”. Alle 17 Martina Lunardi, insegnante di giapponese, terrà un laboratorio gratuito di scrittura giapponese e alle 17.30 Linda Giglio, Tiziana Ciofetti e Francesca Civardi presenteranno il libro “Donne in carriera”. I volumi indicati potranno essere anche acquistati.

Promozioni

L’ingresso è gratuito ed è permesso solo a chi è in possesso di “Green pass”. Per assistere alle conferenze e al laboratorio di scrittura giapponese è invece obbligatoria la prenotazione al 348.1026753.

Promozioni