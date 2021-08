Auto contro auto: coinvolti un bimbo di 1 anno e una bimba di 5. Stradella (Pv)

Lo scontro tra le due vetture è successo pochi minuti prima delle 14 di martedì 17 agosto 2021 in via Nazionale, una traversa della strada provinciale 10, a fondo chiuso, nei pressi di una clinica veterinaria.

Promozioni

Ai volanti una donna di 27 anni e una di 32. Sulle vetture viaggiavano anche un bambino di un anno e una bambina di 5 anni.

Promozioni

Come accade nell’eventualità in cui siano coinvolti dei minori, come in questo caso poi in tenera età, il 118 ha inviato sul posto oltre all’ambulanza anche un’automedica.

Promozioni

Fortunatamente i bambini stanno bene anche se per una delle persone coinvolte nello scontro si è reso necessario il trasporto in ospedale, a Stradella.

Promozioni