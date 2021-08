Soccorso dall’elicottero del 118 in mezzo al Ticino

A Castelletto di Cuggiono, oggi, intorno alle 15.40, un uomo di 53anni si è sentito male. Pare sia stato colpito da un ictus. I primi a soccorrerlo sono stati gli altri bagnanti.

Promozioni

Un problema è che l’uomo si trovava su un’isolotto creato da un ramo del Ticino e raggiungibile solo dopo aver attraversato a piedi un tratto del fiume. L’isolotto è usato spesso come spiaggia, ma è una posizione molto scomoda in caso di incidenti e in cui, ovviamente, le ambulanze non arrivano.

Promozioni

L’ambulanza della Croce bianca di Magenta e l’auto della Guardia medica si sono avvicinate il più possibile e i soccorritori dei due equipaggi hanno raggiunto il malato a piedi. Alle 17 circa, è arrivato un elicottero del 118, che è atterrato proprio sull’isolotto, ha poi imbarcato il malato e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo a Milano.

Promozioni

Sul posto per i rilievi dell’incidente e per garantire al sicurezza sul luogo del soccorso c’erano i vigili urbani di Cuggiono e i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Promozioni