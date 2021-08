Muore investito dal treno alla stazione di Rescaldina

Un uomo di 58 anni è morto oggi poco dopo le 12. E’ stato investito da un treno che entrava in stazione a Rescaldina (Varese). Dalle prime fonti si è saputo che il macchinista ha notato un uomo troppo vicino ai binari, qualche decina di metri dalla stazione. Ha suonato diverse volte per avvisare dell’arrivo del treno in frenata, ma l’uomo non si è spostato.

Immediata l’attivazione del 112 che ha inviato un’automedica dell’AAT di Varese, e un’ambulanza della Croce Azzurra, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, che è stato poi identificato come il 58enne. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano, che effettueranno i rilievi.

Capita alcune volte che essere investiti da un treno sia il modo scelto per togliersi la vita, ma altrettante volte l’incidente capita per la disattenzione di chi si trova in stazione, che resta troppo vicino ai binari o che li attraversa senza pensare che il treno è già troppo vicino, o perchè cade sui binari e non riesce a rialzarsi prima che il treno arrivi

A causa dell’incidente la circolazione dei treni sulle tratte fra Saronno e Busto Arsizio è stata fermata eha causato ritardi e rallentamenti dei treni diretti a Novara e Varese per diverse ore.

