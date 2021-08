Milano ricorda la “Strage di piazzale Loreto”. Presente il Comune di Rho col proprio Gonfalone

Milano. 10 agosto 1944/10 agosto 2021, sono passati settantasette anni, ma il Comune di Milano non dimentica l’eccidio di piazzale Loreto e ogni anno lo ricorda con una commovente cerimonia. L’8 agosto 1944 un attentato in viale Abruzzi fece morire 6 civili italiani e ferirne altri 11, con un solo soldato tedesco lievemente ferito, ma questo avvenimento scaturì la rappresaglia da parte del comandante della sicurezza nazista a Milano, Theodor Saevecke, soprannominato poi come il boia di piazzale Loreto.

La mattina del 10 agosto quindici partigiani vennero presi dal carcere di San Vittore e portati in piazzale Loreto, dove furono fucilati da un plotone di militi fascisti. (nella immagine di copertina l’assessore Sabina Tavecchia, il presidente onorario ANPI di Rho Bruno Bevilacqua e gli agenti della polizia locale col Gonfalone della Città di Rho)

La Stele a ricordo con davanti i Gonfaloni

Questi i nomi degli assassinati: Gian Antonio Bravin, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, TullioGalimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo e Vitale Vertemati. Giovanni Pesce, comandante dei Gruppi di Azione Patriottica, ha sempre negato che l’attentato di viale Abruzzi potesse essere stato compiuto da unità partigiane.

Il discorso del Presidente del Comitato Permanente Antifascista Roberto Cenati, sullo sfondo il vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo

Piazza affollata di sindaci, autorità di tutta la provincia e molte delegazioni ANPI. Per il Comune di Milano il vice sindaco Anna Scavuzzo, e in rappresentanza della Regione Lombardia il sottosegretario alla presidenza Antonio Rossi, i cui discorsi vertevano sul ricordare e contrastare i nuovi nazionalismi. Presente per il Comune di Rho l’assessore Sabina Tavecchia con la fascia tricolore e il Gonfalone della città.

“E’ un onore essere qui in rappresentanza del Sindaco e della nostra città. Per portare avanti concretamente il ricordo di questo sacrificio per la libertà di tutti noi, insieme ai figli e ai parenti dei quindici martiri. Apprezzatissimo anche il discorso del presidente ANPI di Milano Roberto Cenati che ha ricordato il poeta Franco Loi da poco mancato, e Sergio Temol, figlio di uno dei martiri, presente questa volta solo col pensiero per motivi di salute, a cui vanno i nostri sentiti auguri.” Oltre a lei era presente il presidente onorario dell’ANPI di Rho Bruno Bevilacqua.

L’assessore Tavecchia con Sergio Temolo, figlio di Libero, con la moglie e il nipote, foto del 2019.

Questo il messaggio del presidente ANPI sezione di Rho Mario Anzani “L’eccidio di piazzale Loreto è un atto che esprime per intero la ferocia e la disumanità del nazifascismo. Non dimenticare quella tragedia significa perpetrare l’orrore che le vittime si meritano e al tempo stesso consolidare un saldo spirito repubblicano e democratico. Di ciò vi è grande bisogno, posto che nostalgici del regime mussoliniano albergano persino nel governo o sono stati nominati ambasciatori dell’Italia all’estero.”

Massimo Castoldi, nipote di un Martire di piazzale Loreto

Questa sera alle ore 21 verrà presentato il libro “Piazzale Loreto. Milano, l’eccidio e il contrappasso.” di Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato uno dei martiri di piazzale Loreto. In conclusione riporto una frase pronunciata in occasione della strage di piazzale Loreto da Benito Mussolini al vice capo della polizia della RSI “Il sangue di piazzale Loreto lo pagheremo molto caro.”