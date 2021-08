Aggredita nella notte. Cassano Magnago (Va)

Sono ancora da chiarire le cause del fatto ma all’1.40 di martedì 10 agosto di certo c’è la chiamata al 118 per un’aggressione ai danni di una 18enne.

Quando è stata soccorsa, la ragazza si trovava in via Giovanni Mazzel 2, non lontano dal comando della polizia locale.

La 18enne è stata trasferita all’ospedale di Gallarate. Le sue condizioni non sono preoccupanti ma a preoccupare è l’accaduto in una zona come questa e in una città tutto sommato tranquilla rispetto ad altre realtà varesine. Allertati anche i carabinieri di Busto Arsizio.

