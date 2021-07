Milano, oggi, 20 luglio 2021, riapre il Museo di Storia Naturale in Corso Venezia 55, dopo la riparazione dell’impianto di condizionamento effettuato d’urgenza. In 20 sale espositive l’impianto ora funziona. Nelle restanti 4 sale l’impianto di condizionamento ancora non funziona ma sono comunque aperte al pubblico

L’impianto sarà riacceso dopo che l’ufficio tecnico comunale effettuerà tutte le pratiche e le operazioni per il rifacimento integrale delle reti interrate principali da parte dell’Ufficio Tecnico. Il Museo di Storia Naturale è aperto al pubblico da martedì a domenica, dalle 10 alle 17:30, ultimo ingresso alle ore 16:30. E’ chiuso lunedì.

Il museo di Storia naturale contiene una bellissima collezione di minerali, delle esposizioni permanenti, fra cui la spettacolare sala dedicata alla paleontologia. Ci si trovano gli scheletri in calco di elefanti nani (altezza massima 1,2 m) provenienti dalla Sicilia; la grande ricostruzione di Pteranodonte, un rettile volante con un’apertura alare di oltre 6 m, e infine il calco dello scheletro e la ricostruzione del Besanosauro, un enorme rettile marino (ittiosauro) lungo circa 6 m, trovato dai ricercatori del Museo di Storia Naturale nel giacimento di Besano – Monte San Giorgio, in provincia di Varese.