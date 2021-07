Incidente. Cade dalla moto sulla strada della cascina Baratè, a Gaggiano

La statale 203 corre in mezzo ai campi del parco agricolo sud, stretta, tortuosa e con una sola carreggiata, da Gaggiano a Noviglio. Quindi soccorsi potevano essere molto difficili, soprattutto per individuare l’esatta posizione del ferito e raggiungerlo nl caso vi fossero altre auto lungo il percorso. In volo sulla zona c’era anche un elicottero dei Vigili del fuoco e sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso .

Mi piace leggere, mi piace scrivere, ma amo la privacy. Vivo in un piccolo Comune, e questo mi condiziona. Si potrebbe dire che amo parlare di quello che capita agli altri, ma se parlano di me, mi sembra di mettermi in mostra e sono in imbarazzo. Pensa a me come ad una donna timida e invisibile, senza misteri ma molto ricca nell'anima. Quello che do al mondo, lo do con le mie parole.