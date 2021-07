Cassinetta di Lugagnano. Francesco Prina si candida come consigliere nella lista di centrosinistra

Con un comunicato stampa Francesco Prina, ex sindaco di Corbetta e uomo di punta del centrosinistra nell’Altomilanese, ha annunciato la sua candidatura a consigliere comunale del piccolo ma delizioso comune d Cassinetta di Lugagnano.

Ecco come l’ex onorevole del PD ha spiegato la sua scelta di non candidarsi a Corbetta, dove si candida il figlio, ma di inserirsi come consigliere nella lista di centrosinistra del piccolo graziosissimo comune dell’altomilanese: “La mia sensibilità educativa e li mio lavoro formativo nell’ambito della Città Metropolitana, mi ha fatto incontrare un gruppo di giovani impegnati e sensibili alle necessità del proprio Paese, i quali hanno predisposto un programma amministrativo che mi ha entusiasmato. Ho quindi deciso di candidarmi con loro al Consiglio Comunale di Cassinetta di Lugagnano, strategico per il No al famigerato progetto ANAS “della tangenziale”.

“A Corbetta parteciperò attivamente alla campagna elettorale, sostenendo le Liste di Centrosinistra che appoggiano il candidato Sindaco Antonio Cipriano. Il mio impegno è stato e sarà concreto, visibile e convinto per sostenere la coalizione di centrosinistra chiedendo di votare i candidati che per il loro entusiasmo e la loro preparazione sono una garanzia di impegno e competenza per una qualità di vita sempre migliore di tutta la nostra Comunità cittadina”.