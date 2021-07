Mattina nera a Saronno: 4 in ospedale

Se il buongiorno si vede dal mattino…speriamo almeno che migliori la giornata di sabato 17 luglio 2021.

Mancavano pochi minuti alle 6.30 infatti e già è stata fatta la prima chiamata al 118 per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Il fatto è successo un via Antonio Parma, in prossimità dei distributori di benzina.

Ad essere coinvolti tre uomini: uno di 23 anni, uno di 28 e uno di 34. Tre le ambulanze chiamate sul posto con un’automedica. A finire all’ospedale di Saronno sono stati in due e uno dei tre è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Poco dopo le 11, una 82enne è caduta dalle scale in prossimità del poliambulatorio di via Legnani 4. È stata soccorsa e trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sono per fortuna gravi.