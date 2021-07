Chiuso per 15 giorni il bar Carnaby a Legnano

Legnano (Mi). La questura di Milano ha dato comunicazione di aver di sospeso per 15 giorni la licenza la licenza al “Bar Carnaby” in via Palestro n. 13. ll provvedimento è stato disposto dal Questore Giuseppe Petronzi ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

I poliziotti del Commissariato di Legnano lo hanno notificato questa mattina nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi per contrastare i fenomeni di criminalità.

Il provvedimento, ci dice la questura, si è reso necessario in quanto, a seguito di numerosi controlli all’esercizio commerciale e dei suoi avventori, gli stessi agenti del Commissariato hanno appurato che l’esercizio pubblico era diventato ritrovo esclusivo ed abituale di persone pluripregiudicate. Il Bar era stato già chiuso il 3 settembre 2018 a seguito di decreto di sospensione per 15 giorni della licenza di conduzione ai sensi dell’Art. 100 T.U.P.S. per analoghe problematiche.