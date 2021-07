Scuola – lavoro. Gli studenti del Majorana di Rho incontrano le aziende con un indagine scientifica

Riceviamo e pubblichiamo la relazione sul progetto del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Rho, che ha coinvolto i 333 studenti delle classi Quarte e Terze in una ricerca, con raccolta e analisi dei dati, sulle aziende del Nord Ovest milanese. I risultati del progetto saranno resi pubblici a fine luglio. Una ricerca che si prospetta interessante e che permette l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro.

Terminato l’anno scolastico, anche il PCTO (Percorso Competenze Trasversali & Orientamento) “Creazione di valore e sustainable business model sul nostro territorio” del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Rho, che ha coinvolto B-Net – la Business Community del Nord Ovest Milano – si è concluso. Il Percorso, che si è sviluppato da marzo a giugno, ha visto coinvolte tutte le Classi Quarte, alle quali poi si sono aggiunte le Terze di tutti i tre indirizzi di studio (Tradizionale, Scienze Applicate e Linguistico) con due modalità differenti, ma convergenti.

11 gruppi di lavoro per le Quarte del Majorana di Rho

Ai 133 studenti delle Quarte divisi in 11 Gruppi di Lavoro, sono state assegnate, una per gruppo, 11 Aziende con il compito di indagarne la storia, le attività e l’impegno verso la Sostenibilità Economica, Sociale ed Ambientale, nonché le modalità con le quali le comunicano al Mercato. Il compito, attraverso azioni guidate, prevedeva tre fasi: una valutazione “neutra” attraverso il sito web ed i profili social aziendali, una valutazione “tecnica” attraverso un apposito questionario ed una valutazione “empatica” attraverso una videointervista al “titolare”.

Al termine delle tre valutazioni comparate fra loro, i gruppi hanno relazionato, attraverso una Presentazione Digitale ed un Video, ai loro colleghi.

Le aziende

Le Aziende prese in considerazione, di cui ringraziamo il Referente per la disponibilità, sono state:

Studio Muliari (Commercialisti e Consulenti del lavoro di Lainate – Milano) / ADP Servizi Srl (Logistica e Trasporti di Lainate) / BSA Srl (Utensileria industriale di Pero) / Dimocart (Raccolta e Riciclo Carta di Fizzonasco) / DAV Srl (Carpenteria Metallica Industriale di Rho) / Fusarteknologica (Refrigerazione e Sterilizzazioni Industriali di Rho) / L’Agricola (Produzione Agricola, Vendita Alimentari e Ristorazione di Lainate) / CLV Costruzione Lariane Valtellinesi Srl di Morbegno) / Lainauto Srl (Concessionario Automobili nuove e usate di Lainate) / Riva Giardini Spa (Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del Verde di Lurago d’Erba) / Gruppo Parolo (Agricoltura e Botanica, Edilizia e Immobiliare di Bollate).

Le terze e il questionario “conoscere per decidere”

Il PCTO iniziale è stato integrato con l’aggiunta di tutte le Classi Terze che ha coinvolto i 203 Studenti nella individuazione di Aziende della zona alle quali somministrare il Questionario “Conoscere per Decidere” elaborato da B-Net con la collaborazione il Dottor Giacomo Di Foggia – Segretario Generale del CESISP – Università di Milano Bicocca – ai fini di sviluppare un’apposita indagine che ha come territorio di riferimento il Nord Ovest Milano (16 Comuni del Patto del Nord Ovest Metropolitano Milanese), come soggetto delle analisi le Imprese che per dimensione e attività possano rappresentare punto di riferimento ed esempio per l’intera Comunità imprenditoriale locale.

L’oggetto dell’analisi degli studenti del liceo Majorana di Rho

Oggetto di analisi sono gli obiettivi, le strategie e i modelli aziendali finalizzati alla Sostenibilità in ambito economico sociale ed ambientale dell’Impresa e del Business con lo scopo, appunto, di conoscere per decidere, ovvero fornire alle Imprese ed alle Istituzioni Locali dati ed analisi, in correlazione con la situazione del territorio, in ottica storica, attuale e prospettica, delle esigenze e delle disponibilità del mondo imprenditoriale locale alla compartecipazione alle scelte programmatiche pubbliche al fine di perseguire la Continuità e la Crescita Aziendali e l’attrazione di Talenti e Capitali.

B-Net attraverso i propri Aderenti ha raccolto 136 adesioni al Questionario e i ragazzi del Liceo, divenuti dopo qualche “lezione”, “Allievi Ricercatori” ne hanno raccolte ben 142, per un totale di 278 Aziende. La quantità e la qualità delle risposte raccolte consente davvero di tracciare un quadro di riferimento completo e rappresentativo della realtà del Nord Ovest Milanese in correlazione alla propensione, alle attività ed alle modalità con le quali le comunicano, delle Imprese al rapporto con la Comunità.

I compiti

Il compito affidato ai discenti delle Quarte era difficile per gli argomenti trattati e complesso per la vastità degli ambiti presi in considerazione; quello ai discenti delle Terze sfidante e “rivoluzionario” per le loro abitudini. In entrambi i casi, l’impegno è stato lodevole ed i risultati lusinghieri. Ciò rende onore ai ragazzi ed ai docenti ai quali sono “affidati”.

Ringraziamenti e riconoscimenti

Ci sia consentito un ringraziamento dunque a tutti i Docenti delle Classi Quarte e Terze ed al Professor Massimo De Giorgi che ha coinvolto la nostra Business Community in questa iniziativa che riteniamo molto qualificante per il legame Impresa – Comunità, che intendiamo promuovere con convinzione. Un plauso speciale alla professoressa Marzia Cuttaia, Referente del Liceo per questi PCTO che si è dedicata con passione e professionalità non comuni. Gli studenti coinvolti hanno contribuito in maniera determinante al successo straordinario del Questionario “Conoscere per Decidere” il cui Rapporto Conclusivo sarà pronto a fine luglio e verrà presentato pubblicamente e messo a disposizione delle Istituzioni e della Comunità a fine settembre.