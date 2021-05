Coltivare Maria in casa. Arrestato giovane di Vittuone

28 anni scarsi e un gran pollice verde. Tanto verde da coltivare Maria in casa, trasformando la cameretta in una serra perfettamente equipaggiata. Il giovane è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Sedriano, compagnia di Abbiategrasso, che si sono presentati a casa sua, a Vittuone, per una perquisizione effettuata di loro iniziativa.

Il 28enne , italiano, celibe e incensurato, aveva in casa 5 floride piantine di marijuana in vaso, ben coltivate, gli attrezzi per la serra, altre 5 piante in via di essicazione, 33 grammi di Maria e 305 euro in contanti.

Nel dare la notizia dell’arresto e del sequestro della Maria, i carabinieri non si sono dilungati a spiegare come siano arrivati a sospettare dell’attività del giovane. Sono peró possibili diversi scenari che potrebbero aver portato i carabinieri a sospettare che avesse l’abitudine di coltivare Maria in casa.

Ad esempio, se il 28enne faceva uso personale di tutta quella Maria, e i carabinieri lo hanno incontrato per strada mentre era sotto l’effetto della droga, si saranno accorti subito. Era incensurato e non aveva segnalazioni come assuntore, quindi non frequentava i soliti e conosciuti spacciatori. La possibilità che fosse roba autoprodotta era concreta.

Oppure i suoi genitori preoccupati della permanenza della condizione di stordimento, potrebbero aver chiesto aiuto per fare sparire le piante e la serra dalla cameretta. O ancora, se ha tentato di spacciare la Maria in strada, lo possono aver denunciato altri spacciatori, o qualcuno che lo ha visto e non ha gradito la sua attività. Oppure ancora potrebbero averlo segnalato i suoi amici, che sapevano dell’abitudine di coltivare Maria senza condividerla, oppure la ha condivisa troppo.