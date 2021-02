Prende a schiaffi la madre e poi ci prova anche con i carabinieri. Arrestato

E’ successo a Cerro Maggiore (Mi). Un uomo di 32 anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver preso a schiaffi la madre una prima volta, ha tentato di aggredirla ancora di fronte ai carabinieri, e quando uno di loro si è messo in mezzo per difendere al donna, lo ha spintonato violentemente.

Colpa di alcool e droga. Non è necessario aggiungere altro per comprendere quanto successo. Erano le 20 del 19 febbraio, quando la donna, 58 anni, ha chiamato i carabinieri. Il figlio di 32 anni era nuovamente ubriaco e al culmine dell’ennesima accesa discussione causata dal suo stato di ebrezza, aveva iniziato ad avere un atteggiamento violento nei suoi confronti e l’aveva colpita con uno schiaffo. In casa c’era anche l’altro figlio della donna, anche lui noto per essere stato segnalato come assuntore di alcool e droghe.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato la donna in strada che li stava aspettando. Si era allontanata da casa per timore del figlio. Quando sono entrati in casa i carabinieri hanno trovato l’uomo a letto che faceva finta di dormire.

Era evidente che non stava dormendo, perchè ad un certo punto è saltato su e ha tentato nuovamente di aggredire la madre. I carabinieri si sono messi in mezzo per proteggere la donna e lui li ha spintonati violentemente. Ne è nata una colluttazione durante la quale nessuno è stato ferito, ma il 32enne è stato bloccato, ammanettato e poi portato alla stazione dei carabinieri, dove è rimasto per la formalizzazione dell’accusa e dell’arresto.