Fermato un pregiudicato che doveva essere in carcere e uno spacciatore. A San Donato Milanese

Nella nottata di ieri, domenica 4 ottobre 2020, i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazioni di Milano, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio ad ampio raggio finalizzato anche al rispetto delle norme a tutela della salute pubblica nonché a contrastare più efficacemente i reati in genere e le condotte di guida pericolose.

Annunci sponsorizzati

i Carabinieri hanno controllato circa 25 veicoli e nr. 70 persone, elevato nr. 3 verbali al Codice della Strada e tratto in arresto G.V., 44 anni di Siderno (RC) ma domiciliato in San Donato Milanese, pregiudicato, risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano dovendo espiare la pena di 5 anni per il reato di riciclaggio.

Annunci sponsorizzati

Durante i controlli i militari dell’Arma hanno anche eseguito alcune perquisizioni e sorpreso un 35enne del luogo, pregiudicato, in possesso di gr.0,1 di cocaina e gr.0,1 di eroina, cui è conseguita la sanzione amministrativa per l’uso non terapeutico di stupefacenti (art.75 DPR 309/90) e l’immediato ritiro della patente di guida con relativa segnalazione alla Prefettura competente.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria .

Condividi e rendilo virale Twitter

WhatsApp

Facebook

Telegram