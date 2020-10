Rubano il bancomat, lo perdono per strada, e tentano di investire i carabinieri

Parabiago. Questa notte verso le 3 un gran botto in via Sant’ Ambrogio. 5 uomini hanno strappato il bancomat da muro con dei cavi di acciatio. Dopo circa 800 metri lo hanno perso. Ecco cosa è successo

I cinque sono arrivati a bordo di un furgone, la scorsa notte, e hanno agganciato la cassa del bancomat della banca UniCredit di via Sant’Ambrogio con dei cavi di acciaio ad un furgone. Hanno usato il furgone come ariete e sono riusciti a sradicare il bancomat dal muro.

Poi lo hanno agganciato ad un secondo furgone appena rubato e lo hanno trascinato per circa 800 metri. A quel punto i cavi si sono spezzati e il bancomat è rimasto nel mezzo della strada.

Arrivano i carabinieri

Sul posto nel frattempo sono arrivati i carabinieri del Nrm della Compagnia di Legnano. Il rumore aveva allertato i residenti che hanno chiamato il 112., Quando hanno visto arrivare i carabinieri sull’autoradio, i cinque sono saltati su una Porsche 996 nera, anche in questo caso rubata. Non sono riusciti a scappare. Si sono trovati stretti fra il bancomat e l’autoradio dei carabinieri.

I 5 pazzi pericolosi tentano di investire i carabinieri

I delinquenti hanno scelto la strada peggiore. Invece di capire che avevano perso e arrendersi, si sono lanciati a forte velocità contro l’auto dei carabinieri nel tentativo di speronarla e riuscire a fuggire. Quando si sono visti arrivare addosso la porche, che tentava di investirli, uno dei militari ha sparato 3 colpi di arma da fuoco in direzione della parte anteriore della macchina. la porche è riuscita a passare il blocco. Pochi metri dopo però ha colpito in pieno un’auto parcheggiata e si è fermata. 4 dei delinquenti sono riusciti a fuggire a piedi. Hanno abbandonato lì il quinto delinquente che era ferito.

L’uomo, un rom di 29 anni, è stato soccorso dai carabinieri. uno dei colpi lo aveva colpito al fianco sinistro. Lo hanno soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. E stato infatti dimesso questa mattina con giorni 15 di prognosi. Ora si trova nella casa circondariale di Busto Arsizio.

I 5 rom, che probabilmente appartengono ad alcune bande dette proprio di bancomattari, perchè si dedicano al furto di bancomat, hanno anche danneggiato numerose auto parcheggiate lungo la via, fortunatamente nessun’altro è stato ferito.

